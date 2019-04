Wethouder Gooise Meren verbaasd door recordhoogte leegstand in Bussum: "Enorme vergissing"

BUSSUM - Wethouder Alexander Luijten keek raar op toen hij in een rapport van de Provincie las dat de Huizerweg in Bussum de meeste winkelleegstand heeft van heel Noord-Holland. "Dat verbaasde mij enorm. Ik denk dat het een enorme vergissing is."

De provincie Noord-Holland heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar de winkels en de werkgelegenheid. Uit de resultaten komt naar voren dat winkelgebied de Huizerweg in Bussum een leegstand heeft van 21 procent. Iets wat de wethouder niet begrijpt:

De Huizerweg is een straat die niet helemaal in het centrum ligt; het is meer een aanloopstraat. "Enorm divers aanbod van winkels, ook niet de huis-tuin-keuken winkels, maar allemaal dingen die anders zijn dan de grote ketens die je vaak in het dorpscentrum ziet", aldus Luijten. "Ik bagatelliseer niets, ik ontken niets maar dat de Huizerweg een probleem zou zijn daar kan ik mij niets bij voorstellen."

Frictieleegstand

Hij denkt dat er sprake is van frictieleegstand. "Op het moment dat men meet, kan het zo zijn dat er op twee plekken frictieleegstand is omdat de ene ondernemer net vertrokken is en de ander zich daar nog niet gevestigd heeft. En dan noteer je gewoon keurig als statisticus dat er panden leeg staan. Dat komt dan terecht in dit soort rapporten."

Toch zijn er zeker aandachtspunten in Bussum. "We hebben in het centrum Scapino/Nieuwe Brink. Daar is wel sprake van leegstand die anders is dan frictieleegstand. Daar moeten we wat mee en daar zijn we hard mee bezig." De gemeente is bezig met een nieuwe centrumvisie:

Toekomst

Bussum floreerde in het rapport van de provincie in nog een lijstje waar ze liever niet in willen staan. In de top 20 van minst toekomstbestendige winkelgebieden, staat Bussum er drie keer in (Centrum, Spiegelstraat en Laarderweg). Ook dat verbaasde de wethouder, want de Spiegelstraat is in 2016 nog uitgeroepen tot de op één na leukste winkelstraat van Nederland: