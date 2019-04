Paashaas is een Duitser, en andere dingen die je nog niet wist over Pasen

NOORD-HOLLAND - Vandaag is het Eerste Paasdag, de dag waarop we ons traditiegetrouw misselijk eten in paaseieren of met de paashaas op de foto gaan. Maar waar komen die tradities vandaan? En wie weet er eigenlijk nog wat er echt met Pasen is gebeurd? Traditiedeskundige Ineke Strouken gaf in de Ochtendshow op NH Radio de antwoorden.

"Met Pasen herdenken we dat Jezus opstond uit zijn graf", begint ze. "Pasen was lange tijd het allerbelangrijkste feest wat er was. Niet alleen vanwege Jezus maar ook omdat het een nieuwe periode van het jaar inluidt. De periode voor Pasen werd er gevast en nu mag er eindelijk weer gegeten worden."

Pesach

Het woord Pasen komt vermoedelijk van het Joodse feest 'Pesach', wat zoveel betekent als 'voorbijgaan'. Met dit feest herdenken Joden de exodus uit Egypte. Een andere uitleg van Pasen is dat de oorsprong van het woord kan liggen in het Latijnse woord 'pascua', dat weide betekent. Dit zou dan weer verwijzen naar de lente.

Paaseieren

Wie denk dat het zoeken naar paaseieren puur een commercieel idee is, heeft het mis: "De eieren zijn al sinds de vierde eeuw verbonden aan Pasen. Het ei staat voor het graf van Christus. Hij komt uit het graf en een kuiken komt uit het ei. Eieren worden altijd gegeten als mensen weer kracht moeten opdoen. Na het vasten at je veel eieren en dan werd je weer sterk", legt Strouken uit.

Paashaas blijkt een Duitser

Naast paaseieren is ook de paashaas onlosmakelijk verbonden met Pasen. Strouken: "De paashaas komt uit Duitsland en stamt uit de negentiende eeuw. Nederlanders vonden die paashaas helemaal niks, want wij hadden een paasvogel en paasklokken. Dat was een katholieke traditie. De paasklokken vlogen volgens de verhalen op Witte Donderdag naar Rome en brachten op Eerste Paasdag eieren mee terug."

Maar zoals met veel tradities gebeurt, was ook dit aan verandering onderhevig: "Langzamerhand kreeg de paashaas een plekje in de Nederlandse cultuur."

Uit een peiling die NH Nieuws eerder deed, bleek dat 75 procent van de ondervraagden kon vertellen wat er op Pasen precies wordt gevierd: