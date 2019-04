Wouter van der Goes vertolkt The Passion op de radio: "Ik heb gezonde spanning"

ALKMAAR - The Passion is voor velen een vast onderdeel van de paastraditie. Het spektakel wordt jaarlijks georganiseerd en vertolkt het paasverhaal op een moderne manier. Maar wat nou als je blind bent, en het verhaal niet kan bekijken? De Alkmaarse dj van Radio 2 Wouter van der Goes vertolkt het schouwspel dit jaar op de radio en vertelt daarover in de Ochtendshow van NH Radio.

The Passion wordt al jarenlang uitgezonden op de radio, maar zonder extra toelichting missen mensen een hoop details. Zo wordt het paasverhaal elk jaar in een andere setting gespeeld, waardoor het decor en bewegingen erg belangrijk zijn. Voor slechtzienden en mensen die alleen via de radio luisteren heeft Radio 2 daarom een programma met audiodescriptie toegevoegd.

"Op het moment dat er even geen conversatie is, vertolk ik wat er gebeurt", vertelt Wouter van der Goes. De Alkmaarse dj werkt dit jaar voor de tweede keer mee aan de zogenaamde audiodescriptie van het verhaal.

"Het verhaal is iedere keer in een andere setting. Dus als je niet kan zien of je luistert sowieso alleen via de radio, hoor je mij een beeld schetsen van wat er allemaal gebeurt."

Zenuwachtig is de dj wel, maar hij noemt het zelf vooral gezonde spanningen. "Ik wil dit heel graag goed doen. Vorig jaar merkte ik echt dat er heel wat mensen blij waren dat ze nu een beeld hadden bij The Passion."