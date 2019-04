Jonge ree uit middenberm A6 gered: 'Hierdoor in de file is niet erg'

MUIDERBERG - De verbindingsweg tussen de A6 en de A1 bij knooppunt Muiderberg is vanochtend enige tijd dicht geweest vanwege een reddingsactie. Met vereende kracht haalden Rijkswaterstaat en de dierenambulance daar een jonge ree uit de middenberm.

Het beestje is 'verward en gewond', zo twitterde Rijkswaterstaat terwijl hulpverleners hem uit de berm haalden.

Voorzichtig werd de grond rond het slachtoffer weggegraven, waarna hij met beleid op een dierenbrancard werd gelegd. "Boven het lakentje uit steekt duidelijk een verdwaasd koppie. Laten we hopen op een goede afloop."

Door de afsluiting van de verbindingsweg liep het verkeer op de A6 vast, al leidde dat oponthoud bij sommige automobilisten - getuige enkele tweets - tot minder ergernis dan gebruikelijk.

'Petje af'

"Ik stond hierdoor in de file, maar hiervoor niet erg. Echt niet", twittert een automobilist die graag wil weten hoe het met het reetje is afgelopen. Hoewel dat niet bekend is, steekt hij zijn waardering voor de dierenliefde van de wegbeheerder niet onder stoelen of banken. "Petje af", complimenteert hij Rijkswaterstaat, die op haar beurt ook de medewerkers van de dierenambulance een pluim geeft.

Toch heeft niet iedereen begrip voor de wegafsluiting en de reddingsactie. "Op de Oostvaardersplassen knallen ze de herten zonder pardon af", twittert een man. "En op de A6 sluiten ze de weg gedeelijk af voor een reetje in de berm"