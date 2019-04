200 kilo gedroogde haaienvinnen onderschept op Schiphol

SCHIPHOL - De douane heeft half februari op Schiphol een grote partij gedroogde haaienvinnen onderschept. De lading van ruim tweehonderd kilo was onderweg van Cuba naar Hong Kong.

Dat meldt Luchtvaartnieuws.nl. De Cubaanse autoriteiten meldden dat de uitvoer niet helemaal pluis zat en startten een onderzoek. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), dat de belangen van Nederlandse ondernemers behartigt, nam de vinnen in beslag.

Volgens de RVO is dit een gigantische vondst. Bart Langeveld, uitvoeringsexpert bij de RVO: "Dit is een unieke vondst voor Nederland. In de veertig jaar dat ik dit werk doe heb ik nog nooit zo’n grote partij haaienvinnen onderschept zien worden. De vinnen waren waarschijnlijk bedoeld voor de haaienvinnensoep die in China helaas nog vaak wordt gegeten. Het is erg triest dat haaien hiervoor verminkt worden en daarna reddeloos verloren zijn."

De vinnen zijn afkomstig van beschermde haaiensoorten, namelijk de grote hamerhaai en de zijdehaai.