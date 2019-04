Boer woedend op dierenactivisten na actie tegen kuikenknuffelen: "Hou op met zeiken"

NOORD-HOLLAND - Echte kuikentjes in de klas uitbroeden of op de boerderij: jarenlang een succesformule voor blije kinderen of een leuk middagje uit. Er worden zelfs middagen georganiseerd waarop je naar hartenlust kan knuffelen met de donzige kuikentjes. Niets aan de hand, zou je zeggen. Totdat stichting Dierennoodhulp een brandbrief verstuurde.

'Kuikens zijn geen speelgoed, paasdecoratiemateriaal, vermaakartikelen of educatiemateriaal', staat te lezen in de brief van Meldpunt Kuikentjesmisbruik van Dierennoodhulp. De organisatie strijdt tegen het uitbroeden van eieren voor vermaak en tegen het kuikenknuffelen.

Vertrouwen

Een verhuurbedrijf van broedmachines uit de provincie is het hier niet mee eens. "We zorgen echt goed voor de kuikens. We doen dit al jaren en nooit is wat misgegaan", aldus de eigenaar die liever anoniem wil blijven uit angst voor bedreigingen.

Ook een aspergeboer die de knuffeldagen organiseert heeft de brief gekregen en deelt de mening van de verhuurder van broedmachines. "Kinderachtig gezeur", noemt hij het. "Wij zijn niet onnozel. Als je zomaar deze brief stuurt dan impliceert dat dat die mensen weten wat hier gebeurt. Dat weten ze niet. Doe niet zo panisch."

Lees ook: Scholieren doen emotionele oproep: "Broed geen eieren uit in de klas"

De verhuurder van broedmachines vindt de actie van Dierennoodhulp dubbel: "Dagelijks worden er duizenden eieren uitgebroed voor de industrie. Wij zorgen goed voor onze kuikens, ze krijgen geen antibiotica, niks. Als ze groot zijn kunnen ze naar een speciale opvang. We doen er alles aan om goed voor ze te zorgen."

Volgens de aspergeboer mag de organisatie wel wat meer vertrouwen hebben in boeren. "We weten wat we doen. Waarom zouden die kuikens het niet leuk vinden? Je moet er wel even op letten dat het niet te gek wordt, maar ik zie het kwaad er niet van in."

En dat is precies waar Dierennoodhulp zich fel tegen verzet. "Zij zitten er helemaal niet op te wachten de hele tijd opgepakt en geknuffeld te worden. Dat getuigt niet van een respectvolle bejegening", stelt de organisatie.

Gezeik

De aspergeteler is daarentegen juist verbaasd dat de organisatie het kuikenknuffelen niet stimuleert. "Ze moeten het juist aanmoedigen. We laten mensen kennis maken met dieren. Als een burger niet weet wat een dier is, kan 'ie er ook niet voor zorgen. Hoe kun je daar nou tegen zijn? Ga wat zinnigers doen dan die brief sturen, denk ik dan. Hou op met zeiken."