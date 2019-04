Ook vanochtend geen Velser spitspont over Noordzeekanaal

IJMUIDEN - Fietsers en voetgangers die vanochtend het Noordzeekanaal tussen Velsen-Noord en IJmuiden moeten oversteken, moeten flink langer wachten dan normaal. Door technische problemen vaart de extra spitspont namelijk niet.

De spitspont wordt ingezet als compensatie voor de (veel langer dan beloofde) afgesloten weg over de sluizen bij IJmuiden. Hierdoor hebben fietsers maar één route over het kanaal.

Gevangen

Extra zuur is dat uitgerekend die extra spitspont kapot is. Er is geen reservepont, want die ligt eruit voor onderhoud. Mocht dus de enig overgebleven pont ook uitvallen, zitten fietsers en voetgangers gevangen aan een van de oevers van het Noordzeekanaal.

Het GVB, dat verantwoordelijk is voor de veerdiensten over het Noordzeekanaal, geeft de schuld van de defecte ponten aan ouderdom. De huidige pontveren zijn al ruim 80 jaar oud.

Nieuwe veerponten

Gisteren liet een woordvoerder van het GVB aan NH Nieuws weten dat er op dit moment plannen worden gemaakt om nieuwe pontveren aan te schaffen. Maar wanneer deze in gebruik kunnen worden genomen, is nog totaal onduidelijk. Waarschijnlijk gaat dat jaren duren.

Hoe lang er maar één pont vaart tussen IJmuiden en Velsen-Noord is onduidelijk. Het GVB verwacht hier vanmiddag meer duidelijkheid over te kunnen geven.