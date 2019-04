Nieuwe pier op Schiphol nu al met jaar uitgesteld

SCHIPHOL - De nieuw te bouwen A-pier op Schiphol is een jaar later klaar dan in eerste instantie de bedoeling was. Eigenlijk zouden passagiers eind dit jaar gebruik kunnen maken van het nieuwe gebouw, maar dat wordt nu pas december 2020.

Dat schrijft De Telegraaf vanochtend. Volgens vastgoeddirecteur André van den Berg is de vertraging te wijten aan gedoe rond de aanbesteding, waardoor deze langer duurde dan gepland.

Grote bouwput

Schiphol, waar het al jaren veels te druk is, gaat nu pas na de zomer verder bouwen aan de nieuwe pier. De luchthaven wil namelijk niet in het drukke zomerseizoen bouwen.

Volgens De Telegraaf gaat de luchthaven de komende jaren 'één grote bouwput' zijn. "We proberen het zo te organiseren dat de reizigers en luchtvaartmaatschappijen er geen last van hebben", aldus Van den Berg. "Daarom werken we ook 's nachts."

Zuid-terminal ook vertraagd?

Mogelijk wordt de bouw van de nieuwe Zuid-terminal ook vertraagd door problemen bij de A-pier. Die terminal moet in 2023 klaar zijn, maar volgens De Telegraaf was dat eerder ooit 2016. "Ik ga geen jaartallen meer noemen", zegt Van den Berg hierover. "We kijken er naar."

Door de vertraging moeten reizigers waarschijnlijk langer gebruikmaken van de noodterminal, die in 2017 werd gebouwd om de ergste drukte op te vangen.