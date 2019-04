Pittig maar vruchtbaar gesprek tussen Jesse Klaver en vakbond Tata Steel over CO2-taks

IJMUIDEN - Vandaag vond een eerste gesprek plaats tussen vakbond FNV (afdeling Metaal) en GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver. Het belangrijkste onderwerp, de CO2-taks, zorgde voor verhitte discussies tussen de twee partijen.

"Het was een goed inhoudelijk gesprek met scherpe uitspraken en pittige discussies", vertelt FNV-bestuurder Aad in ’t Veld tegen NH Nieuws. "Ik ben aardig tevreden, maar er nog niet gerust op dat dit de goede kant op gaat. Er is ook nog te veel onduidelijk over die uitstootbelasting."

Klaver wil een CO2-heffing voor de industrie. Werknemers van Tata Steel vrezen de gevolgen van de eventuele koolstofdioxide-belasting op de industrie en zijn bang dat door hierdoor veel banen en misschien zelfs de IJmuidense fabriek zullen verdwijnen.

Echte mensen met ervaring

De vakbond kwam niet alleen naar het gesprek, want tien medewerkers van Tata Steel mochten Klaver hun visie op de CO2-taks en de toekomst voor de staalgigant laten horen. "Geen directeur, geen vakbondsleiders, maar echte mensen die midden in het bedrijf zitten en uit ervaring weten wat er deugd en niet deugd aan de plannen. We wilden laten zien dat het een niet alleen de hoge piefen zijn die tegen de huidige plannen zijn."

Het gesprek tussen de FNV en Klaver was verkennend. Concrete afspraken en plannen zijn er niet gemaakt. In 't Veld: "Maar we hebben in ieder geval de tijd gehad om naar elkaars standpunten te luisteren. We krijgen vast nog vaker met elkaar te maken, dus we moeten blijven praten."