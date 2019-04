Automobilist rijdt tegen hoekwoning na botsing met scooter

AVENHORN - In Avenhorn is een auto hard tegen een hoekwoning aangereden. Het ongeval gebeurde rond kwart voor negen aan de straat West.

Voordat de auto hardhandig de woning inreed, botste de wagen al met een scooter. De scooter eindigde meters verderop op de weg en de scooterrijder is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De hoekwoning heeft flinke schade opgelopen. De muur heeft grote scheuren, een tuinhek is omver gereden en het raam ligt er bij de woning uit. De exacte schade kan pas worden bekeken als de auto is weggesleept. De straat West is afgezet.