Drie kogelgaten gevonden in deur van sporthal in Zwaag

ZWAAG - In een zijdeur van sporthal De Opgang in Zwaag zijn drie kogelgaten ontdekt. De politie heeft vanmiddag onderzoek gedaan.

Volgens een omwonende zouden de schoten in de nacht van zaterdag op zondag al zijn gelost door een nog onbekende schutter, zo meldt het Noordhollands Dagblad.

Kantine dicht

Het zou de laatste tijd al langer onrustig zijn rondom de sporthal. De Hoornse burgemeester Jan Nieuwenburg besloot begin april de kantine van de sporthal voor de duur van acht weken te sluiten vanwege een eerder incident.

Het is niet bekend of de politie meer te weten is gekomen.