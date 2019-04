Actiespullen van stichting Free a Girl verwoest bij heftige loodsbrand in Zwaanshoek

ZWAANSHOEK - Een grote brand verwoestte tien dagen geleden een loods aan de Spieringweg in Zwaanshoek. Niemand raakte gewond, maar van alle spullen in het pand - dat door velen als opslaglocatie werd gebruikt - bleef niet veel over. Ook stichting Free a Girl, een organisatie tegen kinderprostitutie, zag belangrijke actiespullen in vlammen opgaan.

Over drie weken start Free a Girl met hun 'Lock me Up-actie', waarbij door heel Nederland hokjes worden geplaatst waar mensen twaalf uur lang in opgesloten zitten om aandacht te vragen voor kinderprostitutie. "Alle tachtig hokjes zijn bij de brand verwoest", zo meldt de stichting.

Ondanks deze forse tegenslag laat de stichting uit Haarlem weten 'niet op te geven'. "Vandaag hebben we met het team en de ambassadeurs Monica Geuze, Thomas Berge en Wimmy Hu meegeholpen met het bouwen van nieuwe hokjes, zodat de actie ook dit jaar gewoon door kan gaan."

De stichting is niet de enige die flink gedupeerd is door de brand. Veel ondernemers zagen hun bedrijven en dromen in vlammen opgaan. "Het is een drama", vertelde de eigenaar van een houtbedrijf een dag na de brand. "Ik had mijn opslag vol staan met spullen die naar klanten toe moesten. Nu is het allemaal weg en kan ik weer opnieuw beginnen."

Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk.