Amsterdams stel redde zwaan Otje van verdrinkingsdood: "Nu woont hij bij ons"

AMSTERDAM - Arthur en Mariska Heuwekemeijer hebben een bijzonder huisdier: zwaan Otje. Otje woont op de woonboot van het stel op het Amsterdamse Borneo-eiland, nadat hij werd gered toen vader-zwaan hem probeerde te verdrinken.

Arthur en Mariska hebben een sloep langs hun woonboot liggen en dat vonden zwanen uit de omgeving wel een mooi plekje voor een thuis. In de lente vorig jaar bouwden ze in het bootje hun nestje. Vier kuikens kregen moeder- en vader-zwaan: Odin, Odet, Odiel en het vierde zwaantje - dat drie dagen later werd geboren- werd vernoemd naar de buurman die nogal ernstig ziek was.

"Wij wilden de buurman een hart onder de riem steken", vertelt Arthur in de Ochtendshow van NH Nieuws. "Dus we zijn bij hem langs geweest en vroegen: kies maar, wordt het Otje of Otto?" Het werd dus Otje. Sindsdien had de jonge zwaan, volgens Arthur, een speciaal plekje in het hart van de woonbootbewoners.

Zwaan met een leerachterstand

Maar het ging al snel mis. Want als een zwaan later geboren is dan de rest dan loopt hij binnen no-time een leerachterstand op. Otje, die drie dagen later dan de rest het ei uit kwam, was nog niet klaar om te zwemmen, zijn broertjes en zusjes wel. "Die stonden te popelen", vervolgt Arthur. "Dus Otje was net uit het ei en de rest van het gezin zwom meteen weg."

Toen de familie twee dagen later terug kwam, stak alleen het kopje van Otje nog boven water. En vader-zwaan verergerde de situatie alleen nog maar door Otje verder onder te duwen. Arthur, die het niet langer kon aanzien, hielp de jongste telg terug op het nest. Maar twee uur later gebeurde weer hetzelfde.

Zo kon het niet verder. Het Amsterdamse stel besloot Otje onder hun vleugels te nemen. Otje woont inmiddels al een jaar bij Arthur en Mariska. De gevleugelde adoptiezoon eet met de familie mee, slaapt op de woonboot en heeft zijn eigen stukje gracht om te zwemmen. Arthur heeft een hek om de boot gebouwd om Otje binnen en vader-zwaan buiten te houden.

Vader-zwaan blijft namelijk steeds terugkomen. De woonboot ligt immers in hun territorium en van andere zwanen - ook van Otje - moet hij niks hebben. Daarom zijn Arthur en Mariska druk op zoek naar een nieuw thuis voor de verstoteling.

Een hele goede vriend

"Wij moeten een goede plek zien te vinden waar Otje nog een beetje een zwanenleven kan leiden." Arthur hoopt vooral op een plekje waar meer jonge zwanen zijn. "Dan zijn het net hangjongeren, die kluiten makkelijk samen." Er is dus nog hoop voor Otje. Toch valt het vooruitzicht Arthur zwaar: "Ik vind het verschrikkelijk om afstand te moeten nemen, Otje is eigenlijk een hele goede vriend van me geworden."

Over het korte maar turbulente leven van Otje is nu een boek verschenen. 'Otje het zwaantje van Borneo eiland'. Geschreven door Manon Gerardine. Zij woont in de buurt en was gefascineerd door het verhaal van Otje. Een hele eer, vindt Arthur. "Het is natuurlijk een aandoenlijk verhaal, maar wel een zonder goed einde. We hopen dat dat nog komt."