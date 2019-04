Hoorn 80 wil duurzaam bedrijventerrein worden: "Zo maken we de wereld beter voor onze kinderen"

HOORN - Steeds meer bedrijven op bedrijventerrein Hoorn 80 zijn bezig met verduurzamen. Het doel is om uiteindelijk energieneutraal te worden. Gerard Fit van Energie Platform Noord-Holland is enthousiast. "We willen eigenlijk 'energie-positief' worden in 2025, dat er meer energie wordt opgewekt dan verbruikt."

Anderhalf jaar geleden is het proces in gang gezet. Gerard Fit is de aanjager en heeft met veel bedrijven gesproken en al zo'n 25 procent van de bedrijven is 'aan boord'. Hij merkt dat overtuigen niet meer echt nodig is. "Bedrijven weten allemaal wel dat het moet gebeuren, maar vooral voor de kleinere bedrijven is het een grote stap."

De energiekosten zijn in verhouding een kleine kostenpost. Om te verduurzamen, moeten relatief grote investeringen worden gedaan en daar twijfelen bedrijven nog wel over. "Het verdient zich op langere termijn dubbel en dwars terug, maar je ziet wel dat kleine bedrijven zich afvragen of ze zich hier dan mee bezig moeten houden."

Net ietsje sneller en beter

Supermarktketen DEEN is een van de grootste bedrijven op het terrein en heeft al verscheidene maatregelen genomen. Directeur Leendert van Eck: "We hebben zonnepanelen, ledverlichting maar ook restanten die terugkomen uit de winkel, worden verwerkt en omgezet in groene energie."

Bij DEEN is het besef om te verduurzamen al meer dan 10 jaar geleden in gang gezet. "Vaak zijn het veel kleine dingen die het groot maken. En wanneer wij kunnen helpen door heel veel dingen net ietsje sneller of beter te doen, maken we de wereld voor onze kinderen en kleinkinderen ook iets beter."

Om in 2025 eneregiepositief te worden, is er nog wel veel werk aan de winkel. "Het zwaarste gedeelte komt nu", vertelt Gerard Fit. Alle enthousiastelingen doen mee. Nu is het aan ons om de twijfels van andere bedrijven weg te nemen."

Jouw Noord-Holland

Noord-Holland is misschien wel de meest innovatieve provincie als het gaat om kenniseconomie en circulaire economie. De provincie stimuleert op tal van gebieden initiatieven die hieraan bijdragen. In Jouw Noord-Holland laten we dat zien met nieuwsverhalen en video's op onze online platformen én op radio en tv. Jouw Noord-Holland wordt gemaakt in samenwerking met de provincie Noord-Holland.