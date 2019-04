Eindelijk goed nieuws voor door brand verwoest Hilversums restaurant Sijgje

HILVERSUM - Wekenlang hebben ze er slapeloze nachten van gehad: een half jaar nadat Proeflokaal Sijgje de deuren opende brandde het Hilversumse restaurant eind maart bijna volledig af. De bedrijfsleidster Nadia Franke, die boven het pand woonde, kon dankzij de brandweer ternauwernood aan de dood ontsnappen.

De schade was groot, het restaurant was totaal verwoest. Toen het personeel van de schrik was bevangen volgde vanzelf de knagende vraag 'hoe had dit kunnen gebeuren?'

"Zijn we iets vergeten uit te zetten? Was het kortsluiting? Misschien zelfs brandstichting? Hebben we alles wel gedaan zoals het moet?" schrijft het team van Sijgje op Facebook. "Al deze vragen zijn de afgelopen weken meerdere keren door ons hoofd gegaan. Een team van brandexperts heeft twee dagen alle mogelijke oorzaken onderzocht en afgelopen donderdag hun rapport ingeleverd."

Roet van de brand laat sporen van bestek achter op een servet

Eindelijk goed nieuws

Vandaag kwam er na dagen onzekerheid eindelijk eens goed nieuws voor Sijgje: de brand was niet hun schuld en de verzekering betaalt alle schade. Een opluchting en een tweede kans op leven voor het Hilversumse proeflokaal: "We komen terug! En als het aan ons ligt zo snel mogelijk. We gaan er nu met zijn allen vol gas tegenaan."

NH Nieuws maakt eerder deze video over de brand en de reddingsactie:



De brand ontstond in de nacht van 30 op 31 maart en begon tussen het plafond en het dak. Omdat al snel duidelijk werd dat er iemand in het bovengelegen appartement was, kwam de brandweer met extra materieel ter plaatse. De oorzaak is volgens de verzekeringsmaatschappij waarschijnlijk een datakabel die is gaan smeulen en vervolgens vlam heeft gevat.



De brand begon tussen het plafond en het dak