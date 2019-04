Tweede 'prachtventje' voor Texels Boer zoekt Vrouw-koppel Jan en Rianne

TEXEL - Beschuit met blauwe muisjes op Texel: boer Jan en zijn Rianne, bekend van Boer zoekt Vrouw, hebben hun gezin uitgebreid met een zoontje. Op 11 april kwam de kerngezonde jongen, die de naam Siem Jan Jelle heeft gekregen, ter wereld.

"De bevalling ging gelukkig goed", zo vertelt Rianne aan Boer zoekt Vrouw. "Net als bij zijn broer Melle, die inmiddels 1,5 jaar is, ging het heel vlot bij Siem. Ik kreeg niet eens de kans om me voor te bereiden op de heftige weeën, met vijf minuten persen was Siem al geboren."

Ook Jan is in de wolken met zijn zoon en vindt Siem 'echt een prachtventje!'.