Verzetsheld inspireert kinderen van Haarlemse school: "Niet opgeven en altijd doorgaan"

HAARLEM - Scholieren van de Hannie Schaftschool in Haarlem gedenken vandaag de sterfdag van de wereldberoemde verzetsheldin Hannie Schaft. De 95-jarige Henri Dutot zat net als Schaft in het Haarlemse verzet en deelt daarom zijn oorlogsverhalen met de kinderen.

Henri Dutot is zestien jaar als hij bij het verzet komt. Hij gaat actief de Duitse bezetter saboteren. Zijn motivatie: "Ik kan heel slecht tegen onrecht."

Suiker in benzinetank

Dutot verspreidt illegale lectuur en saboteert met gevaar voor eigen leven militaire voertuigen van de nazi's. "We gooiden suiker in de benzinetank. Als je zou worden gepakt, dan ging je de gevangenis in en kreeg je de kogel," aldus Dutot.

Lees ook: Leerlingen herdenken omgekomen verzetsstrijders tijdens Zwarte Zondag in Sint Pancras

De kinderen zijn onder de indruk van de verhalen van Dutot. "Dat hij het heeft overleefd, terwijl het heel gevaarlijk is wat hij deed, is wel heel bijzonder", aldus één van de leerlingen.

Dutot wil juist nu zijn verzetsverhalen doorgeven. "Verzet is niet iets wat je doet, maar verzet ben je. Het is niet echt een keuze. Ik geloof dat zo'n oorlogstijd als toen nog een keer gaat terugkomen. Daarom wil ik dit graag delen met deze generatie."

Lees ook: Burgemeester vertelt kinderen over verzetshelden: "Vrijheid is niet vanzelfsprekend"

De kinderen zijn in ieder geval geïnspireerd door Dutot. De elfjarige Linde weet door zijn oorlogsverhaal "dat je niet zo maar moet opgeven, maar dat je altijd moet doorgaan als je ergens voor wilt strijden."