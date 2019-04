Ouders van verongelukte Maurycy (4) schikken met de Staat

GROOTEBROEK - De ouders van de 4-jarige Maurycy, het jongetje dat in 2015 een fatale val maakte van een onveilig springkussen, hebben een schikking getroffen met de Staat. Die komt de familie tegemoet omdat toezichthouder NVWA aansprakelijkheid heeft erkend voor het ongeval.

Kleuter Maurycy viel van het speeltoestel in een binnenspeeltuin in Grootebroek. De NVWA was al in 2013 gewaarschuwd dat speelhal Happy Days niet veilig was, maar ondernam onvoldoende actie.

Bij de schikking zijn nog twee andere partijen betrokken, schrijft minister Bruno Bruins (Medische Zorg) aan de Tweede Kamer. Hij laat in het midden wie dat zijn en hoe groot het bedrag is waarop de nabestaanden kunnen rekenen.

Rust en kracht

"Het leed is voor de familie niet met een regeling te verzachten", erkent Bruins. Hij hoopt "dat de ouders en de familie de rust en de kracht vinden om hun leven weer invulling te geven".