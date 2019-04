KLM-partner Jet Airways stopt met vliegen

SCHIPHOL - De Indiase luchtvaartmaatschappij Jet Airways, tot voor kort goed voor vier dagelijkse vluchten op Schiphol, zal vandaag haar laatste vlucht uitvoeren. De belangrijke KLM-partner heeft grote financiële problemen en kan haar schuldeisers niet terugbetalen.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

In een persverklaring staat dat het Jet Airways niet gelukt is om geld te krijgen om de schuldeisers tegemoet te komen. Op een groot deel van de vloot is beslag gelegd. Ook op Schiphol staat nog een Boeing 777-300ER van de maatschappij aan de ketting.

De dagelijkse vluchten tussen New Delhi, Mumbai, Bangalore en Toronto (Canada) en Schiphol waren sinds vorige week al geannuleerd. KLM, die samen met Jet Airways tickets verkocht, was al gestopt met het aanbieden van vluchten van de noodlijdenden maatschappij. KLM zet zelf inmiddels grotere vliegtuigen in voor de vluchten naar India om een deel van de gedupeerde passagiers mee te kunnen nemen.

De in beslag genomen Boeing 777 staat op Schiphol-Oost

Toronto

Jet Airways vloog ook dagelijks op Toronto vanaf Schiphol. De Canadese stad heeft een grote Indiase gemeenschap. Veel Indiase reizigers gebruikten daarom Schiphol als overstapluchthaven. Het is nog onduidelijk of Jet Airways het voor elkaar krijgt om haar vluchten vanuit India in de nabije toekomst te hervatten.