Bollenveld wordt natuurgebied: "We gaan weer een beetje terug in de tijd"

CASTRICUM - Grote graafmachines schrapen de zandvlakte stukje bij beetje af. Tot groot genoegen van boswachter Jan Zijlstra van PWN. Het natuurbeheerder gaat zeven hectare bollengrond teruggeven aan de natuur. "Over een aantal jaar staan hier de parnassia's volop te bloeien en komen de vogels ook weer terug."

De voormalige bollenvelden worden opnieuw ingericht tot natuur om zo de zeldzaam geworden binnenduinrandnatuur te herstellen en een natuurlijke verbinding te maken tussen de duinen en de polders. "Het moet eigenlijk de poort naar de duinen worden", vertelt boswachter Zijlstra. "Als mensen vanuit het dorp hierheen komen moeten ze meteen het gevoel hebben dat ze de natuur ingaan."

Biodiversiteit

Bij de ontwikkeling van het gebied gaat PWN weer een beetje terug in de tijd. Het gebied de Zanderij was tussen 5000 jaar v.C en het jaar nul een ruig landschap met langzaam groeiende strandwallen. Het Oer-IJ mondde toen in Castricum uit in zee. "We zorgen er ook voor dat water uit de duinen hierheen stroomt. Dat zorgt voor een mooie biodiversiteit."

Rijke Castricummer

Het had overigens niet veel gescheeld of er was een vakantiepark verrezen op de plek waar nu natuur komt. Een rijke Castricummer heeft daar een stokje voor gestoken. Hij heeft 2 hectare bollengrond opgekocht en PWN mag daar nu z’n gang gaan. "De plannen waren al in een vergevorderd stadium. Ik ben die man ontzettend dankbaar dat hij dit gedaan heeft."