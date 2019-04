Na 55 edities geen Oranjeronde in Enkhuizen: "We hebben er een flinke kater van"

ENKHUIZEN - De Oranjeronde, die traditioneel op Koningsdag wordt verreden in Enkhuizen, gaat dit jaar niet door. Dat laat organisator Tino Haakman aan NH Nieuws weten. "We hebben een klein comité en we gaan het gewoon niet redden om de wielerronde te organiseren."

Vorig jaar hing het doorgaan ook al aan een zijden draadje, omdat er een tekort was aan verkeersregelaars. Een oproep kwam toen nog net op tijd om de 55e editie te kunnen houden, maar dit jaar zit dat er niet in. "De club die het organiseert wordt steeds kleiner, en nieuwe mensen krijgen is moeilijk. We willen het niet half doen, alleen als we het goed kunnen organiseren. Dus kwamen we tot de conclusie dat het niet gaat lukken. We hebben er een flinke kater van", aldus Haakman.

Volgens de organisator wordt het steeds moeilijker om zo'n groot evenement te organiseren. "Er zijn steeds meer regels vanuit de gemeente, maar ook vanuit de wielerbond. Bovendien moeten we het ook van winkels hebben als het gaat om sponsoring. En die zijn er ook steeds minder. Dus er zit ook steeds meer werk aan."

Echt klaar

En ook als er nu gelijk nieuwe mensen opstaan om te helpen zal dat dit jaar niet meer gaan. "Het is voor nu echt klaar. Er zijn al wel mensen die met wat zaken willen helpen, maar we zoeken echt structureel versterking. Niet veel mensen, maar een paar extra handen zouden al welkom zijn."

Wel wordt er gewerkt aan een ander evenement voor dit jaar in Enkhuizen. Maar wat precies, dat wil Haakman niet zeggen. "Dat houden we nog even geheim. We zijn nog in overleg, maar het wordt ook een groot evenement." Verder is er goede hoop op een Oranjeronde in 2020. "Ik verwacht niet dat het nu helemaal stopt. De wielrennerij wordt in West-Friesland een warm hart toegedragen. We gaan ook nadenken over andere concepten."