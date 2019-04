Drie mannen overvallen Purmerendse (60) in eigen woning

PURMEREND - Een 60-jarige vrouw uit Purmerend kreeg onlangs de schrik van haar leven toen opeens drie gewapende mannen in haar huis stonden en geld en sieraden eisten.

De woningoverval was op donderdag 21 februari aan de Slaperdijk en wordt behandeld in het opsporingsprogramma Bureau NH.

Lees ook: Mannen overvallen huis in Purmerend: politie zoekt met helikopter

Rond 11.00 uur 's ochtends gaat op die bewuste dag de voordeur open. De bewoonster denkt dat het een van haar kinderen is, maar dan staat ze opeens oog in oog met drie mannen.

Onder bedreiging van een wapen eisen ze geld en sieraden. Twee van de drie overvallers gaan vervolgens naar boven om de buit bij elkaar te verzamelen.

Signalement

De derde overvaller blijft beneden bij de vrouw, die daardoor een goede omschrijving heeft van hem. Het zou gaan om een jongeman van tussen de 18 en 23 jaar, met een dun postuur, lichtgetinte huidskleur en bruine ogen. Hij droeg een zwarte jas met capuchon en had verder donkere kleding aan.

Na twintig minuten komen de twee overvallers weer naar beneden en vervolgens gaan ze er met z'n drieën vandoor in een witte auto. Volgens ooggetuigen zit er in ieder geval een 5, X en Z in het kentekennummer.

Tips?

Wie meer weet over deze zaak, kan contact opnemen met de politie via 0800-6070. Misdaad anoniem melden kan via 0800-7000.



Bekijk alle zaken uit Bureau NH hier terug.