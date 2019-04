Bijzonder grote kater Wilson vermist in Zwaag

ZWAAG - Natascha de Valk is ten einde raad. Haar prachtige Maine Coon-kater Wilson is zaterdag ontsnapt en sindsdien vermist. "We weten dat hij heel mooi is en daarom ben ik heel erg bang dat hij is meegenomen."

Natascha heeft haar tuin al zo goed mogelijk dichtgemaakt, zodat Wilson niet kon ontsnappen als hij een luchtje ging scheppen. Maine Coons zijn namelijk één van de meest gewilde raskatten in Nederland. Als ze weglopen, kunnen ze gestolen worden. Dit is gelijk ook Natascha haar grootste angst: "Er zijn misschien mensen die hem willen hebben en dan ben ik mijn kat kwijt."

De hele buurt zoekt mee

Natascha was ervan overtuigd dat Wilson niet meer weg kon komen, maar toch is dit gebeurd. "Hij is geen buitenkat, hij komt alleen af en toe in de tuin. Het lijkt wel of hij vanwege het mooie weer toch naar buiten wilde."

Het is voor Natascha onbegrijpelijk dat haar kater nog niet thuis is gekomen. Inmiddels is hij al vier dagen vermist. De hele buurt zoekt mee naar het huisdier en haar oproep via sociale media is al zeshonderd keer gedeeld.