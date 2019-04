Vier motoren gestolen uit ondergrondse parkeergarage in Haarlem

HAARLEM - Bij een ondergrondse parkeergarage in Haarlem zijn vorige maand vier motoren gestolen. De diefstal is haarscherp vastgelegd door bewakingscamera's en die beelden zijn te zien bij Bureau NH.

De diefstal vond plaats in de nacht van zondag 24 op maandag 25 maart.

Vier mannen weten redelijk makkelijk de hekken van de parkeergarage open te duwen, waarna drie van hen naar beneden lopen richting de motoren.

Volkswagenbus

Terwijl zij bezig zijn om de de stuursloten van de motorfietsen kapot te trappen, komt de vierde man de parkeergarage ingereden met een blauwe Volkswagen Transporter met opvallend felle koplampen. Bovendien is het busje voorzien van een valse kentekenplaat.

Twee motoren worden vervolgens ingeladen, waarna het busje wegrijdt. Niet veel later komen de mannen weer terug om nog eens twee motoren uit de parkeergarage te ontvreemden.

De gezichten van de vier daders zijn vanwege hun capuchons niet goed te zien, maar de politie hoopt dat mensen hen alsnog herkennen, wellicht in combinatie met de blauwe Volkswagenbus of de vier motoren.

Tips?

Wie meer weet over deze zaak, kan contact opnemen met de politie via 0800-6070. Misdaad anoniem melden kan via 0800-7000.



