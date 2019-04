Geen onthaal van Ajax-spelers op Schiphol

AMSTERDAM - Fans van Ajax hoeven niet naar Schiphol om te spelers te verwelkomen. De spelersbus pikt de voetballers direct uit het vliegtuig op, naast het toestel op de landingsbaan. Dat gebeurt volgens de club op verzoek van de marechaussee en heeft te maken met de orde en veiligheid op de luchthaven.

Vanaf Schiphol worden de spelers direct naar de Johan Cruijff ArenA gebracht. Daar worden ze aan het eind van de middag verwacht.

De marechaussee zegt de teleurstelling van de fans te begrijpen, maar wijst op de openbare orde.

Ajax versloeg gisteravond Juventus tijdens de returnwedstrijd in Turijn in de kwartfinales van de Champions League. De Amsterdammers staan daardoor voor het eerst in 22 jaar in de halve finales.