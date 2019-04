65 vaten met mogelijk drugsafval gevonden in Amsterdam

AMSTERDAM - In Amsterdam-Noord zijn 65 vaten gevonden waar mogelijk drugsafval in zit. De vaten lagen in de berm bij de Nieuwendammerdijk, zo bevestigt een woordvoerster van de politie. Het gaat om tonnen met een inhoud van 25 tot 30 liter.

De vindplaats is, volgens de politie, opmerkelijk. Doorgaans wordt dit soort drugsafval gevonden in afgelegen gebieden in bijvoorbeeld Noord-Brabant. De politie hoopt dat er getuigen zijn die iets meer kunnen vertellen over de dumping.