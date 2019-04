Man dreigt met vuurwapen en steelt ringen bij juwelier in Kalverstraat

AMSTERDAM - Bij een juwelier in de Amsterdamse Kalverstraat is midden op de dag een overval gepleegd door een man die dreigde een vuurwapen op zak te hebben.

De overval werd gepleegd op donderdag 29 november, rond 13.15 uur. De bewakingsbeelden zijn te zien bij het opsporingsprogramma Bureau NH.

De overvaller, een blanke man tussen de 30 en 40 jaar oud, loopt de winkel binnen en vraagt eerst aan een medewerkster of zij hem wat ringen kan laten zien.

Hij zit samen met haar aan tafel en zegt even later tegen haar in het Engels dat hij een vuurwapen op zak heeft en haar neerschiet als ze achter hem aan komt rennen.

De man grist vervolgens de ringen van tafel en loopt weg. Ondanks het dreigende gevaar loopt de juweliermedewerkster achter de man aan, die het vervolgens op een rennen zet. Hij verdwijnt vervolgens in de drukke Kalverstraat. Of hij ook daadwerkelijk een vuurwapen op zak had, is niet duidelijk.

Volgens politiewoordvoerder Marijke Stor heeft de medwerkster 'tot op de dag van vandaag' nog last van deze overval. Daarom hoopt de politie dat kijkers met de gouden tip komen.

Wie meer weet over deze zaak, kan contact opnemen met de politie via 0800-6070. Misdaad anoniem melden kan via 0800-7000.



