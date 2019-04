Drie mannen (keurig mét fietsverlichting) breken in bij Amsterdamse woningen

AMSTERDAM - Drie mannen hebben afgelopen november in de Roffart in Amsterdam twee inbraakpogingen gedaan, waarvan er een lukte. Opvallend was dat de mannen, die door bewakingscamera's zijn vastgelegd, vlak voor de inbraken netjes rondreden met verlichting op de fiets.

Met dat laatste zijn ze bij de politie altijd erg blij, vertelt de politiewoordvoerder bij Bureau NH waar de beelden worden vertoond. "Maar die woninginbraken zijn alles behalve fijn."

Kruipen

De twee inbraakpogingen dateren van zaterdag 24 november, rond 18.00 uur in het Amsterdamse stadsdeel Buitenveldert. De drie mannen fietsen voorbij een huis en keren niet veel later weer terug. Op bewakingsbeelden die aan de achterkant van het huis zijn gemaakt, is vervolgens te zien hoe de drie inbrekers door de tuin kruipen.

Deze poging mislukt, maar even verderop in de straat wordt niet veel later wel 'met succes' ingebroken. Daarbij worden sleutels, laptops en andere waardevolle spullen buitgemaakt terwijl de bewoners nota bene thuis waren.

Van deze inbraak zijn geen camerabeelden, maar vanwege de feiten en omstandigheden vermoedt de politie dat het om dezelfde daders gaat.

Tips?

Wie meer weet over deze zaak, kan contact opnemen met de politie via 0800-6070. Misdaad anoniem melden kan via 0800-7000.



