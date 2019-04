Kajak slaat om tijdens tocht naar Den Oever: man onderkoeld naar ziekenhuis

DEN OEVER - Een kajakker is gisteren door de KNRM uit het IJsselmeer gered. De man was van het Friese Makkum onderweg naar Den Oever, maar onderweg kapseisde zijn kajak.

Het lukte hem niet om weer in de kajak te gaan zitten, waarop hij besloot het omgeslagen vaartuig als boei te gebruiken. Een geluk bij een ongeluk: hij had een telefoon bij zich. Daarmee belde hij z'n vrouw en vertelde haar dat 'hij al langere tijd in het water lag en vermoeid raakte'.

Zijn vrouw belde op haar beurt het Kustwachtcentrum, dat de KNRM-bemanning uit Den Oever en Hindeloopen opriep. Beide teams voeren richting Breezanddijk, waar de kajakker op dat moment ongeveer in het water zou liggen. Dat klopte, want kort daarna zag hij de reddingsboten dichterbij komen. Omdat hij op dat moment zelf het Kustwachtcentrum aan de lijn had, kon hij zelfs nauwkeurige aanwijzingen geven.

Rond het middaguur kreeg de bemanning van de KNRM uit Den Oever hem in het vizier, en nam hem aan boord. "Hij rilde hevig, maar was wel aanspreekbaar", schrijft de KNRM. Om te voorkomen dat zijn lichaamstemperatuur nog verder zou dalen, is hij direct in een onderkoelingsbrancard gelegd.

Vervolgens is hij naar de haven van Breezanddijk gebracht, waar hij is opgepikt door een helikopter van het Search and Rescue-team. Die organisatie heeft het slachtoffer naar het ziekenhuis gevlogen, waar hij onderkoeld is opgenomen. Hoe het nu met hem gaat, is niet bekend.