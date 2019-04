Muziekvereniging Wieringerwaard viert 60-jarig bestaan: "Veel passie voor het orkest"

WIERINGERWAARD - In dorpshuis de Oude School klinken elke vrijdagavond de warme klanken van de lokale muziekvereniging. De club viert dit jaar het 60-jarige bestaan. Er staat in juni een speciaal jubileumconcert op het programma. Het is dus even flink door oefenen.

"Ik ga tevreden naar huis als we écht muziek met elkaar gemaakt hebben", zegt dirigent Michiel Drijver. Hij is al sinds 2009 verbonden aan de vereniging en is de muzikale motor. Hij weet meteen wanneer het lekker loopt: "Als we een avond een muzikaal verhaal vertellen en de noten tot leven hebben gebracht."

Passie

In de Noordkop vieren dit jaar meerdere verenigingen een jubileum. De een is vijftig jaar, de ander maar liefst 150 jaar. Eén ding hebben ze gemeen: de passie voor muziek."We willen graag lol hebben met elkaar, maar ook tegelijkertijd zorgen voor een behoorlijk muzikaal niveau", legt voorzitter Dennis Burger uit. "Die ambitie komt voor een groot deel bij onze dirigent vandaan."

Aan het begin van de avond is het opleidingsorkest aangeschoven voor een oefensessie. Je komt niet zomaar in het grote orkest terecht. Daar moet je eerst stevig voor oefenen. "Het gaat mij erom of we ons eigen niveau kunnen verbeteren. We hebben hier ook mensen van het conservatorium rondlopen. Het moet voor iedereen een uitdaging zijn om hier te spelen."

De muziekvereniging hoopt in de toekomst nog meer een regiofunctie te gaan spelen. "We zijn al blij dat er nu mensen bijvoorbeeld vanuit Den Helder hier komen spelen", vertelt Drijver. Er wordt ook nauw samengewerkt met de lokale school. Vreemd is dat niet, voor hij elders schoolleider werd, was hij er leerkracht. "Het is mazzel dat ik uit het onderwijs kom en weet hoe het er werkt." Het is evengoed lastig om een goed plan op te zetten en te zorgen dat er professioneel muziekonderwijs gegeven wordt.

Op naar de 120

De club is nu 60 jaar oud en wil die leeftijd minstens verdubbelen. De eerste zorg is vooral het komende jubileumconcert van 15 juni. Voorzitter Burger: "We treden dan op in theater Cool in Heerhugowaard, samen met Leona Philippo en een projectkoor van zo'n 100 man. Daar kunnen we nog wat mensen voor gebruiken. We zitten nu rond de 70 en zouden er graag nog wat bij hebben."