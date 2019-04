Smeren na de paasbrunch: waarschuwing voor zonkracht

NOORD-HOLLAND - De prachtige weersvoorspellingen voor de paasdagen klinken velen als muziek in de oren. Toch is voorzichtigheid geboden, want de de felle zon kan de pret flink bederven.

Daarvoor waarschuwen onder meer het RIVM en de politie vandaag.

Het RIVM maakt zich vooral zorgen over onze tere huid, die door het gebrek aan zon van de afgelopen maanden niet meer gewend is aan uv-straling. Daardoor verbrandt de huid snel, wat op langere termijn tot huidkanker kan leiden.

"Een beetje uv-straling van de zon is goed voor je, want het zorgt ervoor dat ons lichaam vitamine D aanmaakt", legt het RIVM uit. "Te veel uv-straling is niet goed: je huid verbrandt snel en veroudert sneller. Ook kan uv-straling bijdragen aan staar", verwijst de organisatie naar het verband tussen een een overdosis zon en de oogziekte.

Aangeraden wordt de zon tussen 12.00 uur en 15.00 uur te mijden, omdat de zon dan op z'n hoogst staat en de dosis uv het grootst is. "Zoek de schaduw op, bedek de huid met kleding en draag een pet of zonnebril." Gebruik van zonnebrandcrème wordt aanbevolen, maar wel een variant met ten minste factor 15.

Honden

Zoals gebruikelijk rond deze tijd van het jaar richt de politie zich tot hondeneigenaren, en dan vooral tot baasjes die hun viervoeter weleens in de auto achterlaten. "Als het buiten 24 graden is, is het in een auto na een half uur al 43 graden", waarschuwen ze op Facebook.

Bij een lichaamstemperatuur van 42 graden kan een hond doodgaan, benadrukt de politie. "Neem je hond niet mee als je boodschappen gaat doen." Wie het advies in de wind slaat, riskeert een ingeslagen autoraam en een boete. "De politie en dierenambulance zullen ter plaatse komen om de hond te bevrijden en de nodige hulp te geven."