Auto vermiste man (36) aangetroffen in Zaandijk

ZAANDIJK - De auto van een vermiste 36-jarige inwoner van Duitsland - vermoedelijk van Irakese afkomst - is in Zaandijk gevonden.

De man heet Seroer Al Muhana, en is op 7 maart voor het laatst gezien in Duitsland. Wat hij op dat moment droeg, is niet bekend. Hij is 1,70 meter lang, heeft donkerbruin haar en bruine ogen.

Wie weet waar Seroer is, of meer informatie over hem heeft, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.