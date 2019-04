Leegstand van winkels in West-Friesland neemt toe, behalve in Drechterland

WEST-FRIESLAND - De West-Friese detailhandel blijft achter bij de rest van Noord-Holland, zo blijkt uit cijfers van de provincie. Waar in veel regio’s de leegstand van winkels daalde, nam die in in West-Friesland juist toe. Van 6,1 procent naar bijna zeven procent, iets boven het landelijk gemiddelde.

Grote problemen met leegstand zijn er vooral in Stede Broec (8,4 procent), Enkhuizen (9 procent) en Hoorn (10,6 procent). "Iedere keer denk je: 'hé, er is weer een winkel leeg.' Er is bijvoorbeeld nog maar één speelgoedwinkel in Hoorn. Dat vind ik echt belachelijk", zegt een vrouw die winkelt in de Grote Noord. Een andere vrouw vult aan. "Heel triest, voor veel dingen kun je hier gewoon niet meer terecht."



Drechterland kent bijna geen leegstand

Opvallend genoeg neemt het aantal banen in de West-Friese detailhandel wel toe, tot inmiddels 11.000. Daarnaast zijn er ook plekken in de regio waar het wel goed gaat. Zo worden de centra van Hoogwoud en Obdam genoemd. Maar meest opvallend is toch wel Drechterland. Bijna nergens in Noord-Holland is zo weinig leegstand als daar, met slechts 0,6 procent.



Maar wat is dan het geheim van Drechterland? "Ik denk door vernieuwing van het centrum een paar jaar geleden. En een goed aanbod van winkels, waardoor mensen hier graag komen", vertelt Ramon Kurpershoek, voorzitter van winkeliersvereniging Reigerspassage in Hoogkarspel. Een oplossing voor de buurgemeenten heeft hij dan ook niet. "Geen idee, de huren zijn daar misschien wel hoger dan in dorpen zoals hier. Dus misschien moeten ze die verlagen, ik weet het niet."



Geen behoefte aan meer winkels

De Monitor Detailhandel Noord-Holland van de provincie biedt ook geen oplossing. Er is in ieder geval geen behoefte aan meer nieuwe winkels. Volgens verantwoordelijk gedeputeerde Jaap Bond is het vooral zaak om "scherpe lokale keuzes te maken en creatieve oplossingen te bedenken om winkelgebieden te laten aansluiten bij veranderende wensen van het publiek."