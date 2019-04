De Peiling: Opvallende stijging lachgasgebruikers met brandwonden: "Het vriest letterlijk in"

BEVERWIJK - Opvallend veel lachgasgebruikers melden zich de afgelopen weken met ernstig bevriezingsverschijnselen bij de drie brandwondencentra in het land, waaronder die in Beverwijk. De Brandwondenstichting slaat alarm. Lachgas is in Nederland vrij verkrijgbaar. Moet dat zo blijven?



Bevriezing

In totaal hebben zich de afgelopen weken veertien lachgasgebruikers gemeld bij de brandwondencentra in Groningen, Rotterdam en Beverwijk. Het gaat in alle gevallen om tieners of twintigers, die in de meeste gevallen met verwondingen aan de binnenzijde van hun bovenbenen worden opgenomen.

Inhaleren

Lachgas wordt geïnhaleerd via een ballon. Om zo'n ballon (bij) te vullen, wordt het tuitje om het ventiel van een lachgastank of slagroomspuit geklemd. Daar gaat het mis: bij het vullen van de ballonnen zetten gebruikers de tank vaak vast tussen hun benen, maar hebben door gebruik van de verdovende middelen vaak niet door dat zo'n tank ijskoud is. "Het vriest dan letterlijk in en veroorzaakt diepe brandwonden", zegt een brandwondenarts. De slachtoffers hadden 'diep tweedegraads en derdegraads brandwonden', schrijft de Brandwondenstichting.

Wat is lachgas?

Lachgas (N20) is een kleurloos zoetgeurend gas. Het werd in de geneeskunde gebruikt als narcosemiddel. Het gas remt pijn en werkt kalmerend. Het geeft de gebruiker een korte roes. Mogelijke effecten zijn lachen (vandaar de naam) en hallucineren. Het middel wordt ook in de voedingsindustrie gebruikt, bijvoorbeeld in de patronen van slagroomspuiten.

Populaire partydrug

Lachgas viel voorheen onder de Geneesmiddelenwet en was moeilijk verkrijgbaar. Na een besluit van het Europees Hof valt lachgas sinds 2016 onder de Warenwet. Het mag nu voor alle doeleinden worden verkocht en gebruikt. Sindsdien is het gebruik als drug sterk gestegen.

Risico's

Lachgas kan kort na gebruik zorgen voor duizeligheid, verwardheid en hoofdpijn. Gebruikers kunnen ook even 'out' gaan. Dit komt door een tekort aan zuurstof in de hersenen. De effecten op de lange termijn zijn nog niet volledig bekend. Lachgas combineren met alcoholconsumptie wordt afgeraden. Een revalidatie-arts waarschuwt dat lachgas mogelijk voor verlammingsverschijnselen kan zorgen.

