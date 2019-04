Donny van de Beek: "Dit is niet normaal"

TURIJN - Uitzinnige taferelen dinsdagavond in Turijn waar Ajax voor het eerst in de 22 jaar weer de halve finale van de Champions League bereikte. Doelpuntenmaker Donny van de Beek: "Ja dit is niet normaal; iedereen is door het dolle heen."

Op de 1-1 van vorige week in de Johan Cruijff ArenA volgde een 2-1 zege van de Amsterdammers bij Juventus. De Italianen kwamen via Ronaldo aanvankelijk nog wel op voorsprong. "In het begin speelden we niet goed. Die 1-1 was een belangrijk moment en de tweede helft waren we verreweg de betere partij en moet je eigenlijk met 4-1 winnen."

Lees ook: Daley Blind: "Fantastisch met de club waar ik van hou"

Van de Beek sprak na afloop van het duel van 'een droom'. "Ik besef het nog niet helemaal. Dit is fucking bijzonder. Niemand had dit verwacht."

Lees ook: Ajax dendert door naar halve finale Champions League

Tottenham

"Woendagavond weet hij of hij eind deze maand tegen Tottenham Hotspur of Manchester City speelt. De middenvelder heeft een lichte voorkeur. "Tottenham heeft veel oud-Ajacieden. Dat is extra mooi denk ik."