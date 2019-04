Ajax dendert door naar halve finale Champions League

TURIJN - Vooraf zei trainer Erik ten Hag: “Ajax moet weer een grens verleggen”, en dat deed de ploeg in de return tegen Juventus in de kwartfinale van de Champions League door met 1-2 te winnen. Na de 1-1 vorige week in Amsterdam was dat voldoende om voor het eerst in 22 jaar weer de halve finale te bereiken. Nadat Juventus de eerste twintig minuten van de wedstrijd heerste, was Ajax duidelijk de betere in de tweede helft en kreeg de ploeg legio kansen.

Ajax startte met Noussair Mazraoui als vervanger van de geschorste Nico Tagliafico, maar na tien minuten moest Daley Sinkgraven hem al vervangen, nadat hij door zijn enkel was gegaan. Daarvoor hield iedereen die voorAjax was al zijn hart vast na een ‘Onanaatje’, de keeper schoot de bal tegen Can op, maar dat bleef zonder gevolgen. Het eerste kwartier was duidelijk voor Juventus, dat Ajax terugdrong. De Ajacieden waren ook slordig in de passing.

Onder de druk uit

Na twintig minuten kon Ajax zich eindelijk een beetje onder de druk uit voetballen. Dat leverde ook de eerste kans voor de Amsterdammers op. Na een lange aanval, over veel schijven, leverde Neres een slap schotje af dat Donny van de Beek af wilde maken, maar zijn schot ging over. Vlak daarna ontstond de eerste echte kans voor Juventus. Onana moest gestrekt naar de hoek op een schot van Dybala.

Ronaldo 1-0

Na bijna een half uur spelen zette Ronaldo Juventus op voorsprong. Uit een hoekschop kopte hij raak. De VAR keek nog of er een overtreding aan vooraf ging, maar het doelpunt werd toegekend.

Van de Beek 1-1

Lang duurde de voorsprong van Juventus niet, want na zes minuten later schoot Hakim Ziyech van afstand tegen een Junventus-speler aan, waarna de bal voor de voeten van Van de Beek viel. Die aarzelde niet en schoot de bal achter de Poolse doelman Szczesny. Ook bij dit doelpunt werd de VAR ingeschakeld, maar Van de Beek stond niet buitenspel en dus was het 1-1, wat ook de ruststand was.

Tweede helft

Ajax begon sterker aan de tweede helft en leek de 'Oude Dame' in de touwen te hebben. Ziyech had zeven minuten na rust een grote kans op de 1-2. Neres onderschepte de bal, waarna de bal via Tadic bij de geheel vrijstaand Ziyech kwam. De keeper kreeg nog net een hand tegen het schot van Ziyech. En een paar minuten later werd ook het prachtige gekrulde schot van Van de Beek door Szczesny uit de kruising getikt.

Een keihard schot van Moise Kean na een uur spelen was het eerste wapenfeit van Juventus na de rust.

De Ligt kopt Ajax veilig

Ajax kreeg nog meer grote kansen, Tadic had bij een snelle counter zelf moeten schiet, maar hij probeerde de bal nog bij Ziyech te krijgen. Daar gleed nog net Juventus-verdediger tussen. Het was aanvoerde Matthijs de Ligt die met nog ruim twintig minuten te gaan de 1-2 binnenkopte uit een hoekschop.

Dat betekende dat Juventus nog twee doelpunten moest scoren. De Italianen probeerden wat te forceren, maar daardoor kreeg Ajax juist meer ruimte. Neres kreeg nog een grote kans om de definitieve nekslag uit te delen, maar zag zijn stiftje naast gaan. Ook werd nog een doelpunt van Ziyech afgekeurd wegens buitenspel.

Engelse tegenstander

In de halve eindstrijd moeten de Amsterdammers het opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Tottenham Hotspur en Manchester City. Nog nooit wist een club die drie voorrondes moest spelen de laatste vier te halen in het belangrijkste Europese bekertoernooi.

In 1997 stond Ajax voor het laatst in de halve finale en moesten de Amsterdammers het over twee duels afleggen tegen Juventus. Na de 1-2 in Amsterdam ging Ajax toen in Turijn met 4-1 onderuit.

Opstelling Ajax: Onana; Veltman, De Ligt, Blind, Mazraoui (Sinkgraven/11, Magallán/81)); Van de Beek, Schöne, De Jong; Ziyech (Huntelaar/88), Tadic, Neres

Opstelling Juventus: Szczesny, De Sciglio (Cancelo/64), Bonucci, Rugani, Sandro; Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi (Betancur/80), Dybala (Kean/46), Ronaldo