Waarlandse tulpenkwekers uit Nieuw-Zeeland gezet vanwege kanker: "Droom valt in duigen"

SCHAGEN - Wat een grote droom had moeten worden, is voor Stef Groen uit Waarland en zijn vriendin Babs Steinvoort een grote nachtmerrie geworden. De twee waren een tulpenkwekerij gestart in Nieuw-Zeeland, maar na een brief van de immigratiedienst moest het stel definitief terug naar Nederland. Omdat Stef lymfeklierkanker heeft gehad, kreeg het stel geen verblijfsvergunning.

Samen met zijn vriendin Babs ging Stef vier jaar geleden zijn droom achterna: het stel begon een tulpenkwekerij in Nieuw-Zeeland. "Wat ik zo mooi aan Nieuw-Zeeland vind? De rust, de ruimte, de natuur, die bergen. Hoe de tulpen daar groeien, de mensen zijn gemiddeld wat rustiger."

Lymfeklierkanker

Maar na twee jaar werd hun droom verstoord. Stef kreeg lymfeklierkanker en onderging een intensieve behandeling in Nederland. Artsen voorspelden dat hij het niet zou overleven, maar wonder boven wonder wist Stef te genezen. "Yes, we hebben het overleefd en we gaan terug naar Nieuw-Zeeland. Dat was het eerste wat we zeiden", legt Babs uit. "Toen ik te horen kreeg dat ik genezen was, ja dat was een ongelofelijk mooi moment. Dat was gigantisch mooi."

De twee konden opnieuw hun droom achterna gaan. In augustus 2017 vertrokken ze voorgoed naar Nieuw-Zeeland, maar ook dit keer viel hun droom in duigen. Omdat Stef kanker had gehad, kregen ze geen permanente verblijfsvergunning. De oncoloog daar achtte de kans groot dat Stef opnieuw ziek zou worden. "Uiteindelijk kregen we een brief thuis van: sorry, maar u heeft kanker gehad. En de kans is ook aanwezig dat het weer terugkomt en dan kost u heel veel voor het land."

Huilen

Ook voor Babs viel het zwaar. "Voor mij persoonlijk voelde het alsof iemand overleden was. Echt allebei heel stil. Ook gewoon huilen. Is het nou echt serieus? Zijn er toch nog ergens kleine lettertjes of kunnen we iets voor elkaar krijgen?"

Wetgeving Nieuw-Zeeland

In Nieuw-Zeeland gelden er bepaalde regels voor het aanvragen van een verblijfsvergunning. Zo wil de overheid bijvoorbeeld zien dat je als ondernemer actief bezig bent met runnen van je bedrijf. Iedereen die langer dan twaalf maanden in Nieuw-Zeeland wil blijven, moet een medische keuring ondergaan. Het maakt geen verschil of je kunt aantonen dat je zelf de kosten kan financieren, of dat je zorgverzekering uit het land van herkomst de kosten kan dekken.

Maar helaas, niets hielp. Stef en Babs hebben onder meer een immigratiespecialist en een advocaat ingeschakeld. Babs heeft zelfs de minister gebeld en de burgemeester zocht contact met ze. Maar niets bleek genoeg om een vaste verblijfsvergunning te krijgen.

Positief blijven

Twee weken geleden vertrok het stel definitief uit het land. Een enkeltje naar Nederland. Maar ondanks alles blijven ze positief. "Ik denk dat we blij mogen zijn dat we gezond zijn. Het maakt niet uit waar ter wereld. We komen er wel weer."

Ook Stef probeert de daad weer op te pakken. "Het was heel vervelend dat het niet door ging met de visums en dat we weer terug moeten, maar ik ben nog steeds erg dankbaar dat ik die behandelingen in mocht gaan, dat het gelukt is en dat ik hier elke dag wakker mag worden met een mooie lach dat ik er nog ben."