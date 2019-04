Provincie waarschuwt hondenbezitters voor ongewenst gedrag in natuurgebieden

NOORD-HOLLAND - De provincie Noord-Holland lanceert een campagne om hondeneigenaren bewuster te maken van het gedrag van hun trouwe viervoeter in natuurgebieden. Loslopende honden kunnen namelijk veel schade veroorzaken: nesten worden verstoord en jonge dieren worden soms zelfs gegrepen.

Zo zouden vogels, vogelnesten, konijnen, hazen, reeën, dassen en ander wild beter beschermd moeten worden voor loslopende honden. Vogels verlaten hun nest waardoor hun eieren koud worden en niet uitkomen. Reeën sterven door de stress van het opjagen of rennen zich in paniek dood in een hek. Maar er worden ook jonge dieren gepakt door honden.

Strengere controles

Handhavers en toezichthouders gaan de komende tijd extra controleren in natuurgebieden. Het broedseizoen is in volle gang en dieren moeten dat in rust kunnen doen, meent de provincie. Hondenbezitters die zich niet aan de regels houden kunnen een boete krijgen.

De provincie krijgt bij het handhaven ondersteuning van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN).