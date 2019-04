Huisdieren sturen ons 60.000 keer naar de Eerste Hulp

NOORD-HOLLAND - Uitglijden in een plas urine van je hond, of je arm breken als je voor wil doen hoe je kat viel. Onze huisdieren zorgen ervoor dat we 60.000 keer per jaar naar de Eerste Hulp moeten, zo blijkt uit een onderzoek van het Spaarne Gasthuis.

Het ziekenhuis met meerdere vestigingen in Noord-Holland bekeek alle dossiers van patiënten die langskwamen bij de Eerste Hulp en haalde de ongevallen die veroorzaakt waren door een huisdier eruit. Dat bleek maarliefst 3 procent van alle dossiers te zijn.

Als je dit doortrekt naar een landelijk gemiddelde zou dit op 60.000 ongelukken door toedoen van huisdieren uitkomen.

Onderschat

Het kan zelfs zijn dat dat cijfer nog een stuk hoger ligt. Volgens onderzoekster en arts in opleiding Eva van Delft kan het aantal ongelukken buiten de randstad nog een stuk hoger liggen. Ook is het Spaarne Gasthuis een level-2 traumacentrum. Grote ongelukken waarbij mensen echt in levensgevaar zijn worden automatisch doorverwezen naar een level-1 traumacentrum en zijn dus niet meegenomen in het onderzoek.

Uitglijden

Het onderzoek gaat niet alleen over die grote gevallen waarbij mensen van een paard vallen of beetwonden oplopen. Het gaat juist ook over de kleine ongelukjes waar mensen amper bij stilstaan. Eva zelf is ook een stuk voorzichtiger geworden: "Mijn kat was laatst over de schutting geklommen en kon niet terug. Ik klom er meteen achteraan, maar ik had zomaar mijn been kunnen breken. Door deze studie ben ik me daar meer van bewust.”

Ludiek

Hoewel het onderzoek misschien wat ludiek lijkt omdat sommige van de ongelukjes erg grappig overkomen, gaat het toch echt om serious business. Volgens Eva is het schrikbarend dat zo'n groot aandeel van de patiënten op de Eerste Hulp daar ligt door toedoen van hun huisdieren, en moeten mensen op de hoogte zijn van de gevaren die het hebben van een huisdier met zich mee kan brengen.