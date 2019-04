Fiasco Blaricumse sluis leidt tot motie van treurnis in raadzaal

BLARICUM - Het fiasco met de Blaricumse sluis heeft de lokale VVD ertoe gestimuleerd om vanavond bij de raadsvergadering een motie van treurnis in te dienen. Zo is de gemeenteraad volgens de partij onvoldoende en te laat geïnformeerd, maar is ze zelf ook te weinig kritisch geweest. De VVD wil met de motie het college op de vingers tikken en hoopt dat uit de fouten 'lering wordt getrokken voor de toekomst.'

Er is volgens de partij veel fout gegaan, is te lezen in de motie. Maar dat de verantwoordelijk wethouder besloot niet zelf bij de onderhandelingen te zijn, is volgens de VVD écht een verkeerde inschatting geweest. "In kwesties als deze, waar 1,3 miljoen euro aan publiek geld aan de orde is, had de wethouder persoonlijk de onderhandelingen moeten leiden", aldus Rene Wiegel namens de VVD Blaricum.

Motie van treurnis

Een motie van treurnis is een motie waarin wordt uitgesproken dat het orgaan dat de motie aanneemt een bepaalde manier van handelen of een bepaalde opstelling door degene, tegen wie de motie is gericht, betreurt.

Lees ook: Blaricum zwicht niet voor kritiek: werkzaamheden aan sluis gaan door

In plaats daarvan werd een gemeenteambtenaar naar de onderhandelingen gestuurd. Bovendien weigerde de wethouder om juridische bijstand in te schakelen. "Kwalitatieve juridische ondersteuning alsmede technische ondersteuning in kwesties als deze zijn een absolute noodzaak om de belangen van de gemeente zo goed mogelijk te dienen." De wethouder heeft zodoende volgens de VVD 'het financiële belang voor Blaricum' onderschat.

Onvolledig geïnformeerd

Alles bij elkaar is de raad te laat en onvolledig geïnformeerd, vindt de partij. En terwijl de eigendomspapieren van de Blaricumse sluis waren overgedragen aan Waternet, moest de gemeente toch opdraaien voor de helft van de renovatiekosten van de sluis. Een 'arbitraire keuze', vindt de VVD, en dit had beter doordacht moeten zijn.

"De kleinst mogelijke meerderheid in de raad is weinig kritisch geweest richting het college", besluit Wiegel namens de VVD. "We hopen dat er lering wordt getrokken voor de toekomst."

Lees ook: Verontwaardiging in Blaricumse politiek: miljoen euro verkwist aan nooit gebruikte sluis

De Blaricumse sluis werd in 2012 feestelijk geopend, maar is in de jaren erna nooit gebruikt én niet onderhouden. Nu de nabijgelegen nieuwe woonwijk Blaricummermeent bijna af is, moet de sluis al voor bijna één miljoen euro worden opgeknapt. Het oordeel van Carin Francken van D66 Blaricum: "De sluis is gewoon te vroeg gebouwd." De fouten blijken al bij de aanleg te zijn gemaakt: verschillende delen zijn verkeerd gebouwd, gemonteerd of aangelegd.

De gemeenteraad ging in februari akkoord met het voorstel om de sluis op te knappen.