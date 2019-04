Vermiste Peter (76) in goede gezondheid gevonden in Voorschoten

AERDENHOUT - De vermiste Peter Medenblik (76) is zojuist levend en wel teruggevonden. Dat laat de familie van Peter aan NH Nieuws weten.

De man is aangetroffen in Voorschoten, Zuid-Holland. Volgens een politiewoordvoerder werd hij door agenten in de regio Den Haag gespot langs de kant van de weg.

Gisteren kwam de dementerende man niet meer terug van zijn gebruikelijke fietsrondje en werd er groot alarm geslagen.

De familie laat weten ontzettend blij te zijn en bedankt iedereen voor het helpen zoeken naar Peter. "De politie brengt hem nu naar huis, vanavond weer in zijn eigen bed", meldt zijn nichtje op Twitter.