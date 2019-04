Man (37) uit Huizen opgepakt met grote hoeveelheid nepmerkkleding

NAARDEN - Een 37-jarige man uit Huizen is bij een verkeerscontrole in Naarden door de mand gevallen. Hij had een grote partij met neppe merkkleding in zijn bus liggen en is aangehouden.

Bij de controle, die vorige week donderdag werd gehouden, werd het voertuig van de Huizenaar doorzocht. Agenten vonden stapels met de namaak-merkkleding, inclusief labeltjes.

Hij is ter plaatse aangehouden en de kleding en de bus zijn in beslag genomen. Bij verder onderzoek in zijn woning en in zijn schuur werd nog veel meer kleding gevonden. Wat de man ermee van plan was, is niet bekend.