'Model' Adele uit Twisk is de mooiste koe van Europa: "Ze is zo charmant"

TWISK - Adele uit het West-Friese Twisk is een topmodel. Ze loopt de catwalk als de beste, zo bleek afgelopen weekend in het Belgische Libramont. En nee, Adele is geen jonge en knappe vrouw, maar een koe! Op het Europese Kampioenschap voor de mooiste koe sleepte ze, onder aanmoediging van 12.000 toeschouwers, de eerste prijs in de wacht.

Koeien uit maar liefst twintig landen deden mee. Boer Marcel van der Eijk is apetrots op zijn nog jonge topkoe. "Ik krijg nu nog kippenvel als ik terugkijk naar de beelden van de uitverkiezing", zegt hij aan de keukentafel van zijn fraaie stolpboerderij.

Uiterlijk

Volgens Marcel is Adele perfect. "Zoals ze staat, zoals ze loopt. Zo charmant." Ze is pas 2,5 jaar oud en geeft al 40 liter melk. "Maar bij de Missverkiezing telt dat niet", zegt Marcel. "Het gaat puur om het uiterlijk."

En dat fraaie uiterlijk krijg je niet zomaar. Daar wordt dagelijks op getraind, als een ware bodybuilder, zodat de aders op de poten en de uiers goed uitkomen. "Maar we trainen ook op geluid, want het is een echte show met keihard geluid. Daar moet ze wel tegen kunnen", aldus Marcel.

NK

De trotse boer denkt dat zijn topdame het nog ver gaat schoppen. De eerstvolgende wedstrijd is het Nederlands Kampioenschap in Zwolle.