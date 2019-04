Boerderijbrand legt familiegeschiedenis in as: "Herinneringen heb ik nog"

BOBELDIJK - "Het is een stuk geschiedenis dat nu weg is", zegt de 22-jarige Marjolein Bakker. Gisteravond zagen zij en haar familie de boerderij aan de Bobeldijk in Berkhout, waarin ze opgegroeid is, tot de grond toe afbranden.

De oude stolp die vlakbij de A7 staat werd in 1907 gebouwd en kwam in 1920 in bezit van de familie Bakker. Van generatie op generatie hebben zij er gewoond en was hun bedrijf daar gehuisvest. Tot zo'n drie jaar geleden: toen besloot de familie de stolp te verkopen. Nu wonen ze twee huizen verderop, nog steeds op eigen land, waar vroeger de kassen stonden.

"Ik zat op de bank en zag ineens zwarte rook voorbij komen, mijn zusje was de eerste die ook brand rook", vertelt Marjolein. Op haar telefoon laat ze een filmpje zien van de brandweer die volop aan het blussen is, terwijl er ondertussen een gordijn van brandend as aan hun huidige woning voorbij waait.

Rookontwikkeling

Buurman en eierboer Frank Langedijk kijkt met zijn keuken op de boerderij uit en waarschuwde direct de hulpdiensten. "Ik kwam rond negen uur thuis en zag rookontwikkeling bovenin de kap, en dat werd al erger", aldus Langedijk. Eenmaal aangekomen bij de brand, kreeg hij te horen dat de bewoners allemaal buiten stonden. "Er zaten een aantal seizoensarbeiders in de woning, ze kwamen met regelmaat eitjes bij ons halen".

Bij daglicht is te zien hoe groot de ravage is, er staat slechts nog één stuk muur overeind. Het is voor de familie Bakker nog lastig te bevatten. Marjolein: "Het huis is weg, maar de herinneringen en foto's zijn er gelukkig nog."