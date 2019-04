Amsterdam en Ouder-Amstel verbieden duel Jong Ajax - FC Twente

AMSTERDAM - De gemeenten Amsterdam en Ouder-Amstel hebben besloten het duel tussen Jong Ajax en FC Twente, dat komende vrijdag gespeeld zou moeten worden, te verbieden. De clubs hebben geen overeenstemming kunnen bereiken over de locatie van het duel.

FC Twente zou bij winst kampioen van de Keuken Kampioen Divisie zijn geworden, wat promotie naar de eredivisie betekent. De Tukkers wilden bij die wedstrijd zoveel mogelijk supporters aanwezig hebben. Jong Ajax speelt haar wedstrijden altijd op De Toekomst, het trainingscomplex van de Amsterdammers, waar in het uitvak slechts 185 supporters passen.

ArenA niet van Ajax

FC Twente had het verzoek om in de ArenA te spelen al eerder neergelegd bij Ajax en deed dat gisteren opnieuw. Maar Ajax heeft het verzoek afgewezen. De ArenA is niet van Ajax en moet door de club gehuurd worden.

'Politie-informatie'

"Op basis van politie-informatie houden de burgemeesters Langenacker (Ouder-Amstel) en Halsema (Amsterdam) rekening met ernstige wanordelijkheden en verstoringen van de openbare orde als de wedstrijd doorgaat", zo staat in een verklaring.

Supporters massaal naar Amsterdam

Supporters van FC Twente, en dan vooral van Vak-P, hadden op Facebook een oproep gedaan om massaal naar Amsterdam te gaan en een TwEntrada te houden.

Reactie KNVB

De KNVB zegt "echt zeer teleurgesteld" te zijn dat Ajax en FC Twente onderling geen oplossing hebben kunnen vinden voor het doorgaan van het duel Jong Ajax - FC Twente vrijdag in de eerste divisie. "Wij zijn hier gisteren in gekend en de bemiddelingspogingen die wij sindsdien hebben ondernomen, blijken helaas tevergeefs te zijn", zegt een woordvoerder.

"Wij respecteren de keuze van de gemeente Amsterdam", vervolgt de KNVB. "Er mag nooit risico worden genomen als het de veiligheid betreft." De bond zegt snel met een nieuwe datum te komen.

Nu de wedstrijd vrijdag niet doorgaat kan FC Twente op tweede paasdag, bij een overwinning op Jong AZ, in de eigen Veste de titel veiligstellen. Sparta, dat op tien punten van de koploper staat, speelt vrijdag wel, tegen Helmond Sport. Mochten de Rotterdammers dat duel verliezen, dan is Twente ook al kampioen.