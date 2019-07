Vermeende omkopers oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers voor de rechter

NOORD-HOLLAND - Drie directeuren die oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers steekpenningen zouden hebben betaald, moeten vandaag voorkomen. Ruim twee jaar geleden werd Hooijmaijers al veroordeeld tot twee jaar en vier maanden cel vanwege omkoping, valsheid in geschrifte en het witwassen van geld.

Eigenlijk zouden de drie directeuren half april al terechtstaan, maar de zaken werden uitgesteld. Eén advocaat was ziek en ook had één van de verdachten de rechtbankstukken niet ontvangen door een plotselinge verhuizing.

Het begon allemaal in 2010, toen de opsporingsdienst FIOD en de Rijksrecherche na een anonieme tip invallen deden bij Hooijmaijers thuis, bij zijn moeder en bij zes bedrijven. Hooijmaijers zou volgens de tip veel geld hebben gekregen van bedrijven. In ruil ervoor zouden de bedrijven voordelen krijgen, bij bijvoorbeeld provinciale projecten voor woningbouw.

Lees ook: Rechtszaken tegen vermeende omkopers oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers uitgesteld

Flink laten betalen

Alle projecten waarbij Hooijmaijers tussen 2005 en 2009 betrokken was geweest, werden vervolgens uitvoerig onderzocht. In oktober 2012 moest hij voor het eerst voor de rechter komen. Uit onderzoek was volgens justitie gebleken dat hij zich in de periode 2005-2009 flink had laten betalen door projectontwikkelaars en bouwbedrijven.

Lees ook: Oud-gedeputeerde Hooijmaijers betaalt staat ruim 3,3 ton

In de aanklacht stond ook dat hij in 2007 ruim 7.000 euro aan steekpenningen ontving van onder meer Fortis Nederland. De gedeputeerde moest zich inzetten om Fortis huisbankier van de provincie Noord-Holland te maken.

Celstraf

Hooijmaijers werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar, maar de oud-gedeputeerde zei altijd onschuldig te zijn en dus ging hij in hoger beroep. Hij kreeg daar 2,5 jaar cel opgelegd. Ook die uitspraak accepteerde hij niet; hij ging in cassatie bij de Hoge Raad. Die besliste dat Hooijmaijers twee jaar en vier maanden de cel in moest.

Lees ook: Twee jaar en vier maanden cel voor oud-gedeputeerde Hooijmaijers

Na de uitspraak liet hij aan NH Nieuws weten zich niet bij de uitspraak neer te leggen. "Vanuit de gevangenis blijf ik strijden om de zaak heropend te krijgen."