Woningoverval in Purmerend: politie doet onderzoek Foto: Inter Visual Studio / Stefan Roode

PURMEREND - Rond 22.15 uur vanavond is een woning aan de Westerstraat in Purmerend overvallen. De politie onderzoekt momenteel wat er precies is gebeurd.

De politie en ambulancedienst snelden zich naar de portiekwoning boven de winkels. Of er iets is buitgemaakt, is nog niet duidelijk. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

