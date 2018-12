Deel dit artikel:













René Froger krijgt Loden Leeuw voor irritantste reclame van het jaar Foto: Eyelove

NOORD-HOLLAND - De BN'er in een reclame die onze tenen het meest deed krommen dit jaar was de Eyelove-reclame van René Froger. Dat vond een verpletterende meerderheid van zeventig procent: "Dat is een record", aldus Antoinette Hertsenberg

Dat werd vanavond bekendgemaakt in het consumentenprogramma Radar (AVROTROS). De andere genomineerden waren André Hazes, die dankzij Essent een gezellig huis heeft, en Gerard Joling, die de longen uit z'n lijf zingt voor de Lidl. Lees ook: Albert Heijn maakte irritantste reclamespot van het jaar Froger is zo sportief om zelf de bokaal in ontvangst te nemen: "Geweldig, de enige prijs die nog ontbrak", aldus de volkszanger. Antoinette merkt op dat veel mensen de reclame vinden klinken als een krijtje op een schoolbord. "Dat zou best kunnen, maar dan zijn de mensen doof geweest van de zes miljoen platen die ik verkocht", vertelt Froger. De radiospot ‘Ik ga naar Eyelove’, kreeg zaterdag ook al de Loden Radioleeuw. De Loden Leeuw voor meest irritante reclamespot op tv ging naar verzekeraar ASR. De spot (Sticks en Roos over omgaan met geld), versloeg financieringsmaatschappij Becam en telecombedrijf KPN. 💬 Whatsapp ons!

