Laatste seizoen Mathijssen bij hockeysters Amsterdam

AMSTERDAM - Rick Mathijssen is bezig aan zijn laatste seizoen als coach van de hockeyvrouwen van Amsterdam. Dat maakte de club bekend.

Mathijssen is bezig aan zijn vierde seizoen in het Wagener stadion. Belangrijke reden voor zijn vertrek is dat hij de afgelopen dertien seizoenen steeds actief was in de vrouwen hoofdklasse.

Het is tijd voor een nieuwe uitdaging en een nieuwe omgeving: het mannenhockey. Mathijssen is daar al mee gestart door zijn benoeming tot coach van de Nederlandse jongens onder 18 jaar en wil nadrukkelijk zijn coachloopbaan in die lijn doorzetten.

Een logische stap vindt ook Aletta van Manen, commissaris tophockey dames van Amsterdam: "Rick is echt toe aan die stap. Hij is een professionele, integere en vak-inhoudelijk goede coach, waarvan ook mannenteams veel kunnen leren. Wij zijn hem voor zijn inzet de afgelopen jaren dankbaar. Hem kennende zal hij er met het damesteam en staf van Amsterdam alles aan doen om dit seizoen met een topprestatie af te sluiten."