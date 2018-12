Hilarische video: superfan van Glennis Grace weet niet wat ze hoort

WIERINGERWERF - Dat Glennis Grace een aardig moppie kan zingen, wisten we al. Dat ze mensen raakt met haar stem ook. Toch kwam een uithaal van de rasechte Amsterdamse bij één van haar fans in Wieringerwerf wel heel erg binnen.

Dit weekend trad Glennis op in het café Welkom Bij De Buren. En dat was ook fan Marianne ter ore gekomen. Ze stond pal vooraan en kon haar oren niet geloven. Tijdens een uithaal van Glennis viel haar mond open, sloeg ze haar handen voor haar mond en keek ze verbaasd om zich heen.

En die heftige reactie was ook de America's Got Talent-finalist opgevallen. Vandaag plaatst ze onderstaande video op haar Instagram met de tekst: "De enige reden waarom ik dit post is vanwege de vrouw in het publiek. Ze is hilarisch en zo lief!"